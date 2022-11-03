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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يلتقي وزير الزراعة لمناقشة وضع حلول لمشكلة الأرز

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان يلتقي وزير الزراعة لمناقشة مشكلة الأرز

التقى المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية لحزب مستقبل وطن، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

وأشار "عثمان"، إلى أنه تحدث مع وزير الزراعة خلال اللقاء، عن العمل على زيادة كميات الأرز  والبقوليات المعروضة عبر منافذ وزارة الزراعة بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "عثمان"، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لضخ كميات كبيرة من الأرز المعبأ بجودة عالية، وفقا للأسعار التى حددتها وزارة التموين، مشيرا إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تسير على نفس النهج، الأمر الذي يشير إلى حدوث انفراجة وتوفير الأرز بالأسعار المناسبة، وذلك في إطار جهود كل مؤسسات الدولة لحل المشكلات والتخفيف عن المواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال النائب أحمد عثمان، إن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل تكاملى من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وهو الاتجاه الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين وزارات الزراعة والتموين والرى والغرف التجارية، مؤكدا أن جميع مسئولى الدولة لا يدخرون جهودا من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأشار "عثمان" ، إلى أن مصر لا تعاني نقصا في محصول الأرز ، ويبلغ إجمالى الأراضي المزروعة بأرز الشعير يبلغ نحو 1.5 مليون فدان، ‏تنتج نحو 5.5 إلى 6 مليون طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 مليون طن أرز أبيض للأسواق، وهى كمية كافية لتغطية احتياجات السوق .

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية منافذ وزارة الزراعة الارز

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