كل النساء قاضوه..حقيقة رفع جينيفر أنيستون دعوة على زوجها السابق براد بيت

يتعرض النجم العالمي براد بيت لحملة دعوات من النساء في حياته بدأت بزوجته السابقة أنجلينا جولي، وتستمر حاليا مع زوجته الأسبق جينيفر أنيستون.

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن جينيفر أنيستون قررت مقاضاة زوجها السابق براد بيت في هوليوود مقابل غرامة 100 مليون دولار، نتيجة خلاف قانوني بينهما منذ سنوات.

أطلق براد بيت وجينيفر أنيستون شركة إنتاج مشتركة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي باسم Plan B، ويخطط نجم هوليوود حاليا لبيعها، فيما ترفض زوجته السابقة ذلك وتطعن في استحقاقه لتلك الأموال.

انتقلت ملكية شركة الإنتاج بالفعل إلى براد بيت فور انفصاله عن جينيفر أنيستون، ولكنها تعتقد حاليا أن لها حصة في صفقة البيع نظرا لمشاركتها في تأسيس الشركة.

وقال مصدر مقرب من جينيفر أنيستون، إن أزمتها لا تتعلق بالمال فقط، ولكن بمبدأ أنها كانت مؤسسة معه ويحق لها الاستفادة من مبيعاتها.

تشمل نجاحات شركة براد بيت وأنجلينا جولي أفلاما مثل Moonlight، و12 Years A Slave وThe Departed وهي أعمال جميعها ترشحت ونالت جوائز أوسكار، غيرها من الأفلام التجارية مثل Troy وCharlie and the Chocolate Factory.

وأضاف المصدر السابق أن جينيفر أنيستون تنتظر من زوجها الأسبق على الأقل الاعتراف بدورها في نجاحاته على مستوى الإنتاج السينمائي والفني.

براد بيت وأنجلينا جولي

وجهت أنجلينا جولي اتهامات خطيرة لزوجها السابق براد بيت في دعوى قضائية جديدة، في ظل صراعها ومعركتهما القانونية بشأن مصنع نبيذ شاتو مرافال.

وكشف الفريق القانوني الخاص بأنجلينا جولي تفاصيل جديدة حول مشاجرتها مع براد بيت على متن طائرة في سبتمبر 2016، التي كانت السبب في قرار الانفصال.

بعدما اتهم براد بيت أنجلينا جولي بتعمد إلحاق الضرر به ببيع حصتها في مصنع النبيذ لمستثمر روسي دون علمه، يزعم محامو نجمة هوليوود الشهيرة بادعاءات خطيرة تخص الطرفين.

وأشار محامو أنجلينا جولي إلى أن أزمة مصنع النبيذ تطورت بعدما رفضت الأولى التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء حقيقة ما حدث منه من إساءة جسدية وعاطفية لها ولأطفالها.

ووفقا لأوراق القضية فإن براد بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وأمسك أنجلينا جولي من رأسها، وذلك بعدما اتهمها بأنها تحترم الأطفال وقراراتهم أكثر من اللازم.