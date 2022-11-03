انفوجراف..هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني تستعد لمؤتمر المناخ

تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استعدادات مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني (EHA FIELD HOSPITAL) للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ <<COP27>> .

■ مقام داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات لتيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر على خدمات الرعاية الصحية.

■ 4 أسرة للاستقبال والطوارئ.

■ 20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي.

■ 4 أسرة رعايات مركزة.

■ غرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة.

■ وحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية".

■ معملًا التحاليل الطبية وصيدلية.

■ يعمل على مدار 24 ساعة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

■ يعمل بالطاقة النظيغة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ <<COP27>>.

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