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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التاريخ يؤكد أن الخيانة لها أصحابها، والوقائع كثيرة، والشعب المصري يعرف أهداف الخونة ومن يدعمهم، وما يريدون به ضد الدولة.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،أن الشعب المصري، يعلم الخونة، ولن يقوم بتخريب بلده بناء على تعليمات من الخونة، معلقا "لن ننسى ما حدث في 25 يناير 2011 من الفوضى بالدولة. 

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يجب أن نحرص على استقرار بلدنا، مؤكدا أن نعمة الأمن والأمان لا يضاهيها شيء، مؤكدا أن  الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم و تحمل ما لا يتحمله بشر

 

مهما يعاني

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري شعب حريص على دولته وكيانه الوطني وتراب بلده، مهما يعاني. 

مصطفى بكري الرئيس السيسي الشعب المصري مصر صدى البلد

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