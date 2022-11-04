مدير محطة وقود يحاول بيع 68 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها (68000 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.