رغم تحذيرات بوتين.. مجموعة السبع وأستراليا تتفق على وضع سقف لسعر النفط الروسي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن مجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا، اتفقت على وضع سقف لسعر النفط الروسي في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت الوكالة، أن مسؤولين أمريكيين، ومسؤولين من دول مجموعة السبع، أجروا مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، حول خطة وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن القرار يهدف إلى تقييد قدرة روسيا على تمويل غزوها لأوكرانيا، وعدم خنق سوق النفط العالمية في الوقت ذاته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق، من أن وضع سقف لسعر النفط سيؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي في 12 أكتوبر الماضي، "يجب أن نفهم جيدا أنه إذا تم تحديد سعر النفط الروسي أو نفط أي من الدول الأخرى ووضعت أسقف اصطناعية للأسعار، فإن هذا لا محالة سيؤدي إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي.

وأكد بوتين، أن تحديد سقف لأسعار النفط قد يصبح حافزا لتحديد أسعار سلع أخرى في قطاعات الاقتصاد.