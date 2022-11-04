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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب بأجره فقتلوه.. ضبط صاحب مصنع بالسويس بتهمة إنهاء حياة عامل

جثة متوفي
جثة متوفي

تمكنت مباحث السويس من ضبط صاحب مصنع واثنين آخرين لاتهامهم بقتل عامل بمنطقة الهيشة بالجناين بمحافظة السويس ولاذوا بالفرار.


كان المجني عليه محمد محمود هدية وأخويه يعملان في مصنع "شكمانات" منذ صغرهم حسن معاملة صاحب العمل لهم والتزامه بسداد مستحقاتهم أسبوعيا جعلتهم يستمرون معه حتى صاروا رجالا.

توفى صاحب المصنع، وورث نجله المنشأة بما فيها، واستمر الأشقاء الثلاثة في العمل معه، حرصا على مصدر رزقهم، إلا أن الوريث لم يراع حقوقهم وماطل في سدادها وعندما توجه محمد هدية لصاحب العمل يطالبه بسداد مستحقاته الأسبوعية المتأخرة، كعادته ماطل في السداد، وادعى أن المصنع لا يحقق أرباحًا ولا توجد أموال، نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى تشابك بالأيدي أوقفها تدخل شقيقي المجني عليه والفض بينهما.

غادر محمد المصنع عائدا إلى بيته يفكر كيف سيدبر نفقات أسرته.

قال مصطفى هدية شقيق المجني عليه اتصلت بوالدة صاحب المصنع لصلتنا بها لإدارتها للمصنع فترة بعد وفاة زوجها قبل تسليمها المصنع لنجلها وبمقابلتنا قدمت لنا الاعتذار عن التطاول الذي حدث من نجلها ووعدتنا بتوفير أجرنا.


لعب الشيطان بعقل المتهم، وقرر التخلص من شقيقي الذي قضى أكثر من نصف عمره في مصنع والده، ولم يفكر في أطفاله الفتيات الثلاثة الصغار

راقب المتهم وشركائه في الجريمة، المجني عليه، وجدوا أن الوقت المناسب لتنفيذ خطتهم عند زيارته لشقيقته بمنطقة الهيشة بالجناين.

اضاف أثناء وصول شقيقي  محمد  39 عامًا مدخل العقار لزيارة شقيقته بالهيشة غافله المتهم ومعاونوه حتى سقط غارقا في دماءه، وفروا هاربين.

دقائق واكتشف الأهالي الجريمة وابلغوا شرطة النجدة بمصرع شقيقي

انتقل لموقع الحادث رئيس مباحث قسم الجناين وقيادات إدارة البحث بالمديرية، توصلت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية القاتل.

اخطرت مديرية أمن السويس الأقسام والاكمنة الأمنية وتم القبض علي المتهمين بكمين ال ١٠٩ أثناء محاولتهم الهروب إلى القاهرة، وتحررمحضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي انتقلت الي موقع الحادث للمعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة به .

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