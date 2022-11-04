علي قدورة يحصل على عضوية نقابة الموسيقيين.. ويوجه الشكر لمصطفى كامل

اجتاز مطرب المهرجانات على قدورة اختبارات نقابة المهن الموسيقية وحصل على عضوية النقابة بعد نجاحه فى الاختبارات التى عقدت له بمقر النقابة بوسط البلد.



وأعرب قدورة عن سعادته البالغة لحصوله على عضوية النقابة وتقدم بالشكر إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل لمساندته لهؤلاء الشباب.



وكتب قدورة على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: بعد اجتياز الأختبار وحصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية أتوجه بالشكر إلى السيد النقيب وكل أعضاء المجلس.



وكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اجتماعه مع مطربى الراب الذين حضر عدد منهم بعد قرار إيقاف تصريح الخاصة بهم لعدم التزامهم بقرارات النقابة.

وقال مصطفى كامل، موجها حديثه إلى مطربى الراب خلال الاجتماع الذى عقده فى نقابة الموسيقيين: “لا بد من التزام مطربى الراب بقرارات النقابة، خاصة أن هذه القرارات إلزامية”.

وأضاف مصطفى كامل: "أنتم أصوات محترمة وتستحق التواجد، ولكن فى نفس الوقت لا بد من الالتزام بقرارات النقابة، ومن العيب أن يتم من قبل بعض مطربى الراب تخصيص صفحاتهم من أجل أن يهاجمونا ويتعرضون لنا بالسب والقذف، بطلوا تخلوا الفانز بتوعكم يشتمونا”.

وكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن القرارات الخاصة ببعض الغرامات التى تم الإعلان عنها ضد عدد من مطربى الراب، ومنهم مروان بابلو وعفروتو.

وقال مصطفى كامل، خلال اجتماعه مع مطربى الراب، إن الغرامة التى تم الإعلان عنها ضد مروان بابلو كما هى، بينما الغرامة التى وقعت على عفروتو فإنه قدم بها التماسا بعد أن أثبت عدم معرفته بقرارات النقابة الأخيرة.

ويأتي قرار عقوبة مروان بابلو بسبب ما جرى منه تجاه الفرقة الموسيقية وكسر المايك عليهم. وانتهى اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والذى حضره عدد من مطربى الراب لبحث موقفهم فى النقابة، بعد قرار إيقاف التصريح الخاص بهم.

وجاءت قرارات النقابة ملزمة إلى مطربى الراب، بضرورة الالتزام بالقرار السابق للنقابة، وهو عدم الغناء بالفلاشة، إلى جانب اصطحاب 6 من الموسيقيين أعضاء عاملين بالنقابة.