بمكياج هادئ .. هاجر أحمد تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

حرصت الفنانة هاجر أحمد ، علي مشاركة متابعيها بـ صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر احمد بأطلالة ناعمة بمكياج هادي يبرز جمال ملامحها ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغنى، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.