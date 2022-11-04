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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام المليجي: معرفش عمرو يوسف ولا حسن الرداد.. وأنا والسقا خدتنا الحياة

هشام المليجي
هشام المليجي

كشف الفنان هشام المليجي، أن الفنان أحمد السقا كان الأقرب له خلال فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على حساب أحمد حلمي الذي كان يدرس في قسم الديكور ولم يكن مقربا من. 

 

وقال هشام المليجي في تصريحات تلفزيونية، إنه كان لديه مغامرات مع أحمد السقا، وحضرا للمعهد في إحدى المرات راكبين أحصنة، ولديهما ذكريات كثيرة سويا، ولكنهما لم يتقابلا أو يتحدثا منذ عام 2010، موضحا:"خدتنا الحياة ومش زعلانه منه". 

 

ونفى هشام المليجي أن يكون ابتعد عن دفعته أو أصدقائه ولكنها مشاغل الحياة، ولا يملك كلا منهم رقم الآخر، مشيرا إلى أنه لا يمثل أدوارا حاليا، ولا يلتقى أي شخص منهم عن طريق الصدفة. 

 

 

ورفض هشام المليجي الاختيار بين عمرو يوسف وحسن الرداد لإطلاق لقب "الدنجوان" عليه قائلا:" معرفهمش شخصيا ومش بتفرج كتير على أعمالهم.. أنا معنديش تلفزيون ومش متابع كل الأعمال وبشوف بالصدفة".

 

واستطرد قائلا:"  قابلت عمرو يوسف مرة صدفة.. وحسن الرداد اشتغل معايا زمان في فيلم زمن البنات"، ولكن معرفتي بهما لا تمتد لدرجة اختيار أيا منهما لدور أو تقييمهما. 

 

وأكد هشام المليجي على أنه لا يتحدث مع أي أحد من الوسط الفني سوى الفنان كمال أبو رية، وأشار إلى أن  أميرة فتحي وسهام جلال اللتان اشتركا معه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" تستحقان المزيد من التواجد.

هشام المليجي عمرو يوسف الوسط الفنى احمد السقا أحمد حلمى

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