الأوقاف تحدد خطبة الجمعة اليوم عن السلام وتفتتح 22 مسجدا

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، في نحو ١٤٠ ألف مسجد على مستوى الجمهورية ، تحت عنوان: "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون".

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

شعائر صلاة الجمعة

بينما ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة الموافق 10 من شهر ربيع الآخر 1444هجرية - 4 نوفمبر 2022 م، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، بمحافظة القاهرة.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة غدا بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبدالناصر حرك وخطيبا الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

افتتاح مساجد جديدة



كما تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. باباه الصغرى – سيدي غازي – كفر الدوار

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور

4. عزبة السوسي – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان

5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركي غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

مديرية أوقاف أسيوط

7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط

مديرية أوقاف الشرقية

10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –

أبو كبير

11. أبو الشرقاوي – عزبة نسيم- أبو كبير

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. كحيلو – مدينة سيدي سالم – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

17. سيد عبود – بهبشين – ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه

مديرية أوقاف البحر الأحمر

2. النور المحمدي – حي مجاهد الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدي سالم غرب.

مبادرة حق الوطن



أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا عددنا أهدافنا في هذه المبادرة بأربعة أهداف رئيسة يتفرع منها أهداف فرعية عديدة:

- الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن

- بيان أهمية العمل والإنتاج

- العمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة

- ترسيخ أسس التكافل والإسهام العملي فيها

ومن ذلك أن ضاعفنا كل ما نقوم به في مجال خدمة المجتمع وبدأنا بمضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة على الأسر الأولى بالرعاية من مائتي طن على مائتي ألف أسرة شهريًا إلى أربعمائة طن على أربعمائة ألف أسرة، مع بعض الإجراءات الأخرى من الموارد الذاتية للوزارة.

وفي كلمته أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع الجماهير، حيث أنهم موجودون في القرى والمدن ولهم احتكاك مباشر بالجماهير ومعرفة آرائهم وما يدور بعقولهم.