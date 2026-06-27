بلجيكا تكتسح نيوزيلندا بخماسية وتحسم صدارة مجموعة مصر

حقق منتخب بلجيكا فوزًا كبيرًا على نظيره نيوزيلندا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد تأهله إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران.

وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل للشياطين الحمر في الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، فيما سجل كيفين دي بروين الهدف الثالث، ونجح منتخب نيوزيلندا في تقليص الفارق عن طريق إيليا جاست في الدقيقة 83.

ثم أحرز روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الدقيقة 85، وأختتم أليكسيس ساليماكرز مهرجان الأهداف البلجيكي بتسجيل الهدف الخامس في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب البلجيكي دور المجموعات بأفضل صورة، بعدما فرض سيطرته على اللقاء وقدم أداءً هجوميًا قويًا، ليواصل مشواره في كأس العالم 2026 بثقة نحو الأدوار الإقصائية.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- بلجيكا 5

2- مصر 5

3- إيران 3

4- نيوزيلندا 1