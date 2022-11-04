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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

20 تريندا للعناية بالبشرة.. فريدا طنوس تحذر من فيديوهات "السوشيال ميديا"

د. فريدا طنوس
د. فريدا طنوس

تستمر حيل الفتيات للحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، وبعدما كان تجريها فتاة واحدة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لنشر هذه الطرق وتصبح متاحة لعدد أكبر من الفتيات قد يضرن بشرتهن عبر تطبيقها.

تصدرت هذه الوصفات مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار "بشرة نضرة من أول مرة"، والتي علقت عليها دكتورة التجميل فريدا طنوس عبر مقطع فيديو متداول تصدر موقع “إنستجرام”.

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وضع معجون الأسنان على البثور خطر على البشرة

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وقالت أنه حللت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة “هاي ديسكاونت” عدد مشاهدات تطبيق تيك توك والتحديات التي يتم إطلاقها عليه، وعلامات التصنيف على موقع “إنستجرام” وعمليات البحث على “جوجل” لاكتشاف أكبر اتجاهات الجمال لعام 2022 حتى الآن.

عادات خاطئة

وكشفت أنه سيطرت على القائمة العناية بالبشرة وتجربة إطلالات المكياج على اتجاهات الجمال هذا العام، من بينها عادات خاطئة مثل وضع الليمون وبيكربونات الصودا لتبييض الأسنان، ووضع معجون الأسنان على البشرة لتفتيحها.

بالإضافة إلى عادات أخرى خاطئة، مثل وضع كميات كبيرة من كريمات الجلدية التي تحتوي على الكورتيزون على الوجه والذي ستتأثر به البشرة على المدى الطويل.

تحدي البشرة 

وتطرقت إلى أبرز تحديات تجميل البشرة المتصدرة “السوشيال ميديا”، ومنها المفيد مثل الابتعاد عن المنتجات العطرية، واستخدام كريمات تحتوي على عامل الحماية من الشمس.

وعن أبرز صيحات الجمال انتشارا على “السوشيال ميديا”: “الريتينول” هو من مشتقات فيتامين أ، وتزايدت شعبيته مؤخرا، ويمكن العثور عليه بكميات كبيرة في الكريمات.

واستخدام كحل العيون بموضة الستينات والذي تم تداوله بهاشتاج  #graphicliner، بالإضافة إلى عادة كشط الجلد والتي تستخدم لعلاج الألم المزمن وتقليل الانتفاخ، واستخدام حمض الهيالورونيك، والنياسيناميد.

العناية بالبشرة دراسة جديدة الكريمات تجميل الانتفاخ بيكربونات الصودا مواقع التواصل

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