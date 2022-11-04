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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل يطيح بـ بايدن|ترامب مرشحا لرئاسة أمريكا بعد 20 يوما.. ما القصة ؟

دونالد ترامب - getty
دونالد ترامب - getty images

زعم تقرير إخباري أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق قد يعلن عن ترشحه للمرة الثالثة للبيت الأبيض قبل عيد الشكر، وقد يستغل ترامب، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2020، الفرصة للإعلان عن ترشحه المقبل إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن أحد مستشارين ترامب قال أنه قد يستخدم النتائج الجمهورية الإيجابية في 8 نوفمبر كنقطة انطلاق لحملته 2024 ، وقد يعلن عن ذلك رسميا في الأسابيع التالية.

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ترامب يعتزم الترشح لرئاسة أمريكا ويستعد لإعلان حملته في 8 نوفمبر

وقال أحد كبار مستشاري ترامب لصحيفة “تيليجراف”: "أعتقد أن ترامب في عام 2024 سيريد أن يركض للعودة، والإعلان قبل عيد الشكر في 24 نوفمبر الجاري يمنحه ميزة كبيرة على خصومه، و هو يفهم ذلك ".

كان قد خسر المليونير الأمريكي دونالد ترامب صاحب الـ 75 عاما الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أمام جو بايدن لكنه رفض التنازل.

وادعى أن هناك تزويرًا انتخابيًا وحاول قلب النتائج ، والضغط على المسؤولين الحكوميين ، وتصاعد عشرات الطعون القانونية الفاشلة ، وعرقلة الانتقال الرئاسي.

دونالد ترامب مرشحا لرئاسة أمريكا

ووفقًا للتقرير الإخباري ، فإنه سيستفيد بشكل خاص من انتخابات التجديد النصفي إذا نجح المرشحون الجمهوريون في مجلس الشيوخ الذين دعمهم في الولايات الرئيسية.

ومن بين هؤلاء نجم كرة القدم الأمريكي “هيرشل ووكر” في جورجيا والطبيب التلفزيوني “محمد أوز” في ولاية بنسلفانيا.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر وستشهد معركة صعبة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومع ذلك ، تظهر الاستطلاعات الحالية "موجة حمراء" محتملة يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.

وتبلغ نسبة تأييد الرئيس بايدن حاليًا 40%، وهي أدنى نسبة في منتصف فترة الرئاسة منذ بدء التسجيلات، وقالت كيليان كونواي ، مديرة حملة ترامب في انتخابات عام 2016 ، والمستشارة الحالية لصحيفة التلجراف: "إنه يود أن يكون قد أعلن بالفعل، وكانت تلك بالتأكيد نصيحتي منذ البداية أن ينتظر حتى ما بعد الانتخابات النصفية، أعتقد أنه يمكنك توقع إعلانه قريبًا."

الانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الانتخابات دونالد ترامب

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