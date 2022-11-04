كل حاقد أعاديه.. ياسمين عز توجه رسالة لجمهورها| شاهد

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة لـ جمهورها من خلال نشرها تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتبت ياسمين عز “ ماهو ضروري كل حاقد أعاديه ولا هو ضروري كل طيّب رفيقي ‏علّم الرّدى والطيب يبقى لراعيه ‏وأنا على درّبي وعارفٍ طريقي ”.

و علقت الإعلامية ياسمين عز، على رفض الأخت عمل كوباية الشاي لأخوها قائلة "ده المفروض تجيبي له جرس في البيت وأول ما يرن الجرس يلاقي الشاي والقهوة قدامه”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": “أنا لا أتحدث إلا في الأصول٫ والذي أقوله على الهواء هو ما أفعله في البيت”٫ لافته: “أيه المشكلة أما أقول إن من حق الأخ على اخته إنها تعمله كوباية شاي أما يطلبها”.

وأضافت: “معروف أن الأخ حبيب اخته٫ والأخت تعتبر أمه الصغيرة٫ والعلاقة بينهم محبة لا جدال فيها”٫ مشيرة: “بتكلم عن مبدأ التعاون وإنه ميكونش فيه أنانية”.

