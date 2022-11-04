عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على الأراضي الإسبانية..

مصر تتصدر.. العميد يخطف 3 ذهبيات والنسر يحصد الفضية ببطولة العالم لكمال الأجسام

صدى البلد

تصدر أبطال كمال الأجسام المصريين، المشهد في أولى منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام المقامه حاليا في مدينة سانت سوزانا الاسبانية خلال الفترة من ٢ حتى ٨ نوفمبر، حيث نجح "الفراعنو" في حصد ٣ ميداليات ذهبية للعميد أحمد سامي في فئة ماستر كلاسيك بدي بيلدنج وحصل على الترتيب الأول وبطل أبطال هذه الفئه، كما حقق الميدالية الذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال، وحقق البطل المصري سيد النسر الترتيب التاني وفضية الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، ومحمد أبو العزايم على المركز الخامس فوق ٥٥ سنه فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح .

وفور الإعلان عن النتائج المتميزة، أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن سعادته على تلك النتائج المذهله مع انطلاقة البطولة العالميه وبداخلي طموح في احراز مركز متقدم.

وفي نفس السياق قال محمد محسن المشرف العام أن أملنا كبير خلال المنافسات  واتوقع مزيدا من الميداليات فنحن مازلنا في افتتاحية البطوله ولازال هناك العديد من الابطال سيشاركون في الفئات القادمه ومستمرين حتى نهاية المنافسات في بطولة العالم لكمال الأجسام و بإذن الله نصل أرض مصر بلترتيب الأول وكأس العالم.

من جانبه أعرب العميد أحمد سامي بطل أبطال العالم لكمال الأجسام عن سعادته بهذه الميدالية الذهبية حيث انني أعتبر اول "عميد " يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم واهديها الي أسرة وزارة الداخلية ونادي اتحاد الشرطة الرياضي ولكل محبي كمال الاجسام المصرية والي اسرتي والدتي وزوجتي وابنائي.

كما قال الكابتن سيد النسر: “سعيد بحصولي على فضية العالم وانا كلي امل في الحصول على الذهبيه في منافسات غدا بإذن الله حيث انني مازلت سروف أشارك في فئه اخر يوم غدا وكلي أمل أن نسمع النشيد الوطني غدا ايضا كما سمعناه اليوم وأريد أن اهدي هذه المداليا الغاليه الي الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة في مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالطبع للاب الروحي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ولكل الشعب المصري العظيم وأهلي وأصدقائي جميعا”.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل فهيم يرأس البعثة ومحمد محسن المشرف العام للبعثة وأمير معبد المدير الفني وأسامة مدبولي مدرب.

مصر مطار القاهرة الاتحاد المصري وزارة الداخلية احمد سامي بطولة العالم الاتحاد الدولي ميداليات ذهبية محمد محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وتراجع طفيف للدولار عالميا.. تفاصيل

عاجل| وفاة ابراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

مدبولي يكشف عن خطة الحكومة لتنمية الزراعة المتكاملة وزيادة الإنتاج

تزامنا مع إنشاء الجامعات الأهلية.. الوزراء ينفي خصخصة منظومة التعليم العالي

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية لسلام العالم واستقراره

مدرب الزمالك مرشح بقوة لخلافة ربيع ياسين في أسوان.. تفاصيل

رئيس الوزراء: إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية .. تفاصيل 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ملكة إسبانيا تثير الجدل.. ارتدت فستانا ظهرت به ابنتها المراهقة قبل عام

لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. هل أُجبر جيرارد بيكيه على الاعتزال؟

فيديو

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ