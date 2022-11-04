مصر تتصدر.. العميد يخطف 3 ذهبيات والنسر يحصد الفضية ببطولة العالم لكمال الأجسام

على الأراضي الإسبانية..

تصدر أبطال كمال الأجسام المصريين، المشهد في أولى منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام المقامه حاليا في مدينة سانت سوزانا الاسبانية خلال الفترة من ٢ حتى ٨ نوفمبر، حيث نجح "الفراعنو" في حصد ٣ ميداليات ذهبية للعميد أحمد سامي في فئة ماستر كلاسيك بدي بيلدنج وحصل على الترتيب الأول وبطل أبطال هذه الفئه، كما حقق الميدالية الذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال، وحقق البطل المصري سيد النسر الترتيب التاني وفضية الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، ومحمد أبو العزايم على المركز الخامس فوق ٥٥ سنه فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح .

وفور الإعلان عن النتائج المتميزة، أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن سعادته على تلك النتائج المذهله مع انطلاقة البطولة العالميه وبداخلي طموح في احراز مركز متقدم.

وفي نفس السياق قال محمد محسن المشرف العام أن أملنا كبير خلال المنافسات واتوقع مزيدا من الميداليات فنحن مازلنا في افتتاحية البطوله ولازال هناك العديد من الابطال سيشاركون في الفئات القادمه ومستمرين حتى نهاية المنافسات في بطولة العالم لكمال الأجسام و بإذن الله نصل أرض مصر بلترتيب الأول وكأس العالم.

من جانبه أعرب العميد أحمد سامي بطل أبطال العالم لكمال الأجسام عن سعادته بهذه الميدالية الذهبية حيث انني أعتبر اول "عميد " يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم واهديها الي أسرة وزارة الداخلية ونادي اتحاد الشرطة الرياضي ولكل محبي كمال الاجسام المصرية والي اسرتي والدتي وزوجتي وابنائي.

كما قال الكابتن سيد النسر: “سعيد بحصولي على فضية العالم وانا كلي امل في الحصول على الذهبيه في منافسات غدا بإذن الله حيث انني مازلت سروف أشارك في فئه اخر يوم غدا وكلي أمل أن نسمع النشيد الوطني غدا ايضا كما سمعناه اليوم وأريد أن اهدي هذه المداليا الغاليه الي الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة في مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالطبع للاب الروحي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ولكل الشعب المصري العظيم وأهلي وأصدقائي جميعا”.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل فهيم يرأس البعثة ومحمد محسن المشرف العام للبعثة وأمير معبد المدير الفني وأسامة مدبولي مدرب.