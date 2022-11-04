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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات قياسية.. تسريبات تكشف أسرار هاتف أوبو القادم Oppo A98

Oppo A98
Oppo A98

ظهرت العديد من التسريبات حول هاتف أوبو Oppo المرتقب، والذي سينطلق تحت عنوان Oppo A98، واليوم كشفت أحدث التقارير عن التفاصيل الكاملة بالصور والمواصفات الرئيسية للهاتف الذكي مما يعني قرب إطلاقه الوشيك.

وحسب  موقع "gsmarena" التقني، اعتمدت أوبو هاتف Oppo A98، من قبل لجنة الاتصالات الصينية "TENAA"، حيث سيتميز الجهاز الذي يحمل رقم طراز PHQ110، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض FHD +.

 

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مواصفات هاتف Oppo A98

وسيحتوي الجزء الخلفي لهاتف Oppo A98، على فتحتين كبيرتين بتصميم دائري الشكل، مخصصة للكاميرا الرئيسية ولم توضح قوائم "TENAA"، معلومات حول عدد مستشعرات الكاميرا أو مواصفاتها.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A98، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

وسيحتوي هاتف أوبو المرتقب Oppo A98، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي امبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -c 2.0.

وتؤكد قائمة هيئة الاتصالات الصينية "TENAA"، أن هاتف أوبو القادم Oppo A98 ستبلغ أبعاده المدرجة بـ 162.3 × 74.3 × 7.7 مليميتر، ويبلغ وزنه 171 جراما، كما تؤكد القائمة أيضًا على وجود فتحة مخصصة لبطاقة microSD.

وكانت شركة أوبو قد أعلنت عن إصدارها السابق Oppo A97، في شهر يوليو الماضي، مقابل سعر حوالى 7300 جنيه مصري، مما يعني أن الطراز القادم Oppo A98، سيأتي بتفس التكلفة تقريبا.

Oppo A98
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