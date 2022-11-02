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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل إمكانيات وأرخص سعر.. الكشف عن مواصفات هاتف أوبو المنتظر A58

Oppo A58
Oppo A58

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق هاتف جديد ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية المفضلة لدى الشباب، ووفقا لأحدث التقارير سيتميز هاتف Oppo A58، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وحسب  موقع "gsmarena" التقني، سيحصل هاتف أوبو القادم Oppo A58، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، وستتميز بمعدل سطوع 600 شمعة.

 

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مواصفات المحتملة لهاتف أوبو Oppo A58


وسيعمل هاتف أوبو Oppo A58، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

Oppo A58

وسيحتوي هاتف أوبو الذي يحمل رقم الموديل PHJ110 ، على بطارية بقوة 5000 مللي امبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -c 2.0.

وسيتمتع هاتف أوبو Oppo A58، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 2 ميجابكسل، إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف أوبو المنتظر Oppo A58، بنظام التشغيل أندرويد 12، إلى جانب واجهة المستخدم Color OS 12.1، وسيتميز الهاتف القادم بفتحة SIM مزدوجة، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الواي فاي و البلوتوث، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، ومن المقرر أن يصدر الهاتف بثلاثة ألوان هى الأسود، والبنفسجي والأزرق.

ومن المحتمل أن يتوفر مقابل سعر يبدأ من 192 دولار (أي ما يقرب من 4600 جنيه مصري).

Oppo A58
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