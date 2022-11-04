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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الكويت لدى بغداد: نحرص على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره

صدى البلد

أكد سفير دولة الكويت لدى بغداد طارق الفرج، حرص دولة الكويت على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وتطلع القيادة السياسية في بلاده لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.


وقال السفير طارق الفرج - خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة - إنه بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.


كما نقل الفرج تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لرئيس الوزراء العراقي، وتهنئته على تولي منصب رئاسة الوزراء العراقية.


من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لمشاعر القيادة السياسية في الكويت تجاه العراق وشعبه، مؤكدا أن العلاقات الأخوية بين الجانبين ضاربة بجذورها في التاريخ وأنه سيسعى لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات أكثر.
 

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