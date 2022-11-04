التحالف الوطني للعمل التنموي: مبادرة ازرع تهتم بصغار الفلاحين لزيادة القمح

قالت سوزان صدقي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، إن مبادرة "إزرع" التي تم إطلاقها أمس تأتي بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة الزراعة وهذه "المبادرة فريدة من نوعها".

وأضافت سوزان صدقي، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تساهم في زراعة 150 ألف فدان إضافي من محصول القمح، من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغير، مردفة: "نركز في المبادرة على المزارعين الصغار الذين يمتلكون 3 أفدنة أو أقل، وكذالك الفلاحين الذين لم يكن في خطتهم زراعة قمح هذا العام.

وتابعت، أن المبادرة سيتم تنفيذها في 300 قرية بـ8 محافظات، وموزعين بين الوجه البحري والقبلي.

وأوضحت، أن المبادرة تتميز بتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين من خلال المدار الحقلي التي تنفذ بشكل دوري، وزيارات ميدانية لمواقع القمح لمتابعة أي مشكلة طارئة سبب التغيرات المناخية.