حقوق القاهرة تعلن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي نوفمبر 2022

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، عن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي نوفمبر ٢٠٢٢ تحت عنوان "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠" والمزمع انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء ٨-٩ من نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك حتى موعد أقصاه الاثنين القادم.

وأشارت كلية حقوق القاهرة إلى أن رسوم الاشتراك للطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالكلية هي ٣٠٠ جنيه مصري فقط بدلا من ١٥٠٠ تشمل حضور جميع الجلسات من ٩ص-٥ م والحصول على ملف المؤتمر.



رابط سداد الرسوم

https://ckes.cu.edu.eg/conferences

رابط تسجيل الاشتراك بعد سداد الرسوم

https://forms.gle/JA1SfafuFC4K2bhf9

للاستفسارات رجاء التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وعلي جانب آخر أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بالتكليف أو تجديد التكليف في عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات، منها وكيل خدمة المجتمع بكلية الآداب ومجموعة من رؤساء الأقسام بكليات الآداب والطب البيطري والعلوم وطب الأسنان، بالإضافة إلى تعيين مدير لكل من المركز الاجتماعي بالجامعة، ومستشفيات المعهد القومي للأورام.

وحدد الدكتور محمد الخشت، للقيادات التي تم تعيينها عددًا من المهام والتكليفات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة والتي تتصدرها تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة 2021-2025 وسياساتها في التحول نحو جامعات الجيل الرابع، موجهًا بضرورة الحرص على العمل بروح الفريق، وزيادة مجالات التفوق والتميز بها، بما يساهم في زيادة الارتقاء بمكانة وسمعة الجامعة على المستوى العالمي، واستمرار تقدمها فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات بوتيرة متسارعة، ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتورة دينا أبو الفتوح حسين سلامة وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان مديًرا لمستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان مديرًا للمركز الاجتماعي بالجامعة.