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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الوزراء ناعيا الاقتصادي محمد نجم: نموذج للشاب المجتهد المتفاني في عمله

صدى البلد

نعى مجلس الوزراء، الباحث الاقتصادى محمد نجم، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وبعث د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء: لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود، وندعو الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته.

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