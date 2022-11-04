حياة كريمة : تجديد 5 شبكات لنقل المياه لأهالي وادي النطرون ..فيديو

أكد المهندس علاء الدين محمود، مدير مشروعات حياه كريمة" الخاصة بمياه الشرب، في وادي النطرون، أن هناك مشروع يعتمد على حفر مجموعة من الآبار، ويتم الحصول على المياه منها وعمل تحلية لها.

وقال علاء الدين محمود، خلال لقاء له لبرنامج"حياه جديدة"، عبر فضائية “الحياه”، أنه خلال أنه يتم العمل على تخزين المياه في خزان سعته 5000 متر مكعب، مؤكدا أنه يتم توزيع المياه لعدد من القرى بوادى النطرون.

وتابع مدير مشروعات حياه كريمة" الخاصة بمياه الشرب، في وادي النطرون، أن هناك 5 شبكات تم تجديدها، بالإضافة إلى العمل على إنشاء شبكات جديدة، للعمل على نقل المياه من الخزان، للقرى والنجوع.

أولوية لأهالي وادي النطرون.

وأشار علاء الدين محمود إلى أن هناك فرص عمل وصلت إلى 250 فرصة عمل للأهالي، مؤكدا أن فرص العمل تكون أولوية لأهالي وادي النطرون.