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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الأمن الداخلي الأمريكي: على المهاجرين الحصول على إقامة دائمة أو مغادرة البلاد

وزير الأمن الداخلي الأمريكي
وزير الأمن الداخلي الأمريكي
محمود نوفل

دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين اليوم الأحد  المهاجرين الموجودين في الولايات ​المتحدة ممن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة السعي للحصول على ‌الإقامة الدائمة أو مغادرتها والعودة إلى بلادهم.
 

وجاءت تعليقات مولين لبرنامج "ستيت أوف ذا يونين" (حالة الاتحاد) على شبكة سي.إن.إن بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي، وسمح لإدارة ​الرئيس دونالد ترامب بتجريد مئات الألوف من المهاجرين من ​هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من ⁠الترحيل إلى البلدين اللذين يرزحان تحت وطأة الصراع والفقر المدقع.

 


وصرح مولين : إما ​أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة ​دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم".
 

وقال : سنعطيكم تذكرة طائرة، إضافة إلى نحو 2100 دولار لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، لكن وضع الحماية المؤقتة، ​بحسب المحاكم ومثلما يشير اسمه نفسه، ليس وضعا دائما".
 

ويُشار إلى أن القانون ​الاتحادي للإدارة يمنح إقامة قانونية مؤقتة في الولايات المتحدة للأشخاص الفارين من الحرب ‌أو ⁠الكوارث أو ظروف أخرى.

وكانت وزارة الخارجية حذرت من السفر إلى كل من هايتي وسوريا، مشيرة إلى انتشار ​العنف والجريمة والإرهاب ​وعمليات الخطف.
 

ومنحت ⁠الولايات المتحدة لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للقادمين من هايتي بعد الزلزال المدمر عام 2010، وللسوريين بعد ​انزلاق بلادهم إلى الحرب الأهلية عام 2012.
 

وخلال انتخابات ​2024، ⁠اتهم ترامب زورا المهاجرين من هايتي المقيمين في ولاية أوهايو بأكل حيوانات أليفة مملوكة لآخرين. غير أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا خلصت ⁠إلى ​أن أبناء هايتي الذين أقاموا دعوى على ​الإدارة الأمريكية من غير المرجح أن ينجحوا في حجتهم بأن إجراءات الإدارة ذات دوافع ​عنصرية.

أمريكا المهاجرين وزير الأمن الداخلي الأمريكي ترامب

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