"استراتيجية الضغط القصوى".. مساعد وزير الخارجية الأسبق يشرح خطة أمريكا تجاه إيران

قال أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الضربات الأمريكية والرد الإيراني هو استمرار للنهج الأمريكي القائم على سياسة "الضغط الأقصى"، فعندما تتعقد المفاوضات في بعض نقاطها، يلجأ الجانب الأمريكي إلى ممارسة القوة، وإلى إظهار قدرته على استخدامها مرة أخرى، في محاولة لفرض رؤيته على الجانب الإيراني.

أضاف خلال لقاء مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عدد من الملفات المعقدة، منها الملف النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي الباليستي، وملف مضيق هرمز، ورغبة الجانب الإيراني في فرض بعض الترتيبات المرتبطة بالمسار اللبناني، وكذلك مسار حلفاء إيران الإقليميين.

تسير بعض مساراتها بصورة جيدة

أكد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي مفاوضات متشعبة، وقد تسير بعض مساراتها بصورة جيدة، في حين قد تتعقد في مسارات أخرى.

