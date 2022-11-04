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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أشادوا بمحطة مصر.. متحف السكة الحديد يستقبل زوجات السفراء العرب والأجانب

متحف السكة الحديد
متحف السكة الحديد

 استقبل متحف السكة الحديد بمحطة مصر وفداً رفيع المستوى من زوجات بعض الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب ورجال الأعمال المصريين.

تأتى الزيارة فى إطار الحملة التى تتبناها وزارة النقل للترويج لكافة الانجازات التى تشهدها الوزارة حاليا بجميع قطاعاتها وخاصة السكة الحديد منذ تولى المهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل.

كان فى استقبال الوفد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدداً من القيادات حيث اتسم الاستقبال بالحفاوة البالغة والترحيب بالورود وشهدوا خلال الزيارة عدد كبير من النماذج والوثائق والخرائط لمراحل تطور النقل والسكك الحديدية، كما أشادوا بتطوير محطة مصر وتصميمها.

يشار إلى أن متحف السكة الحديد يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية، حيث تم تشييده في 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للسكك الحديدية، وتم إعادة تطويره في مارس 2016 .

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