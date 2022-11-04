بيجاما بيضا.. نورهان منصور تلفت الأنظار بإطلالة ساحرة

لفتت الفنانة نورهان منصور، أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فى أحدث إطلالتها.



وخطفت "منصور"، قلوب متابعيها بإطلالتها الصيفية الجذابة، حيث ارتدت بيجاما ستان باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يذكر أن الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرا فى مسرحية "اللوكاندة" ، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى ، ويزو ، مريم البحراوى ، إبرام سمير ، ياسمين سمير ، أميرة حافظ ، محمد حسن ، نورهان منصور ، شريف حسنى ،من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.