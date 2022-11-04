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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، اليوم الجمعة، إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل "ثابتا وقويا" بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم الثلاثاء.

وقال سوليفان للصحفيين خلال إفادة في إدارة الرئاسة الأوكرانية "نعتزم ضمان توفير الموارد حسب الضرورة والحصول على دعم الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) لتحقيق ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

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وأوضح البنتاجون أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل دبابات "تي-72" تم تجديدها وطائرات بدون طيار.

وكان نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، سيرجي كيرينكو قد أعلن، الشهر الماضي، أن روسيا لديها معلومات بأن الغرب قدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 42 مليار دولار.

وقال كيرينكو في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "لطالما انتصرت روسيا دائما في أي حرب إذا أصبحت هذه الحرب حربا شعبية. لقد كان الأمر دائما على هذا النحو. سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب، وفي كل حرب الساخنة والاقتصادية والنفسية والمعلوماتية".

وأشار كيرينكو إلى أن روسيا تمتلك معلومات بأن الغرب قدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 42 مليار دولار.

واعتبر المسؤول الروسي أن ضخ حلف الناتو والغرب الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا يقرّب الصدام العسكري المباشر مع موسكو

وتابع بقوله: "ندرك جميعا أن الحرب التي تشن ضد روسيا حاليا حرب مفتوحة حقيقية.. هذه ليست حربا مع أوكرانيا، وروسيا ليست في حالة حرب مع أوكرانيا".

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