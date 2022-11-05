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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت 5-11-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

ارتفع سعر الدولار بقيمة35 قرشا فى البنوك العاملة بمصر على مدار الأسبوع الماضي ،وتشهد العملة الأمريكية صعودا محليا منذ قرار البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

 

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصر 

 

سعر الدولار فى البنك المركزي 

بلغ سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصرى   فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 24.25جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.22جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 24.21جنيه للشراء و 24.32جنيه للبيع. 

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سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

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15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 24.21جنيه للشراء و 24.29جنيه للبيع. 

 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى بنوك (الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،اتش اس بى سى HSBC ،كريدى اجريكول،قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،التنمية الصناعية،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي،مصر إيران للتنمية،المشرق،المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني) نحو 24.20جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنوك 

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجاري الدوليCIB نحو 24.18جنيه للشراء و 24.28جنيه للبيع .

 

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد،قطر الوطني) نحو 24.15جنيه للشراء و 24.25جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة نحو 24.10جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

 

 أفضل سعر لشراء الدولار

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.25جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك 

رفع سعر الفائدة الأمريكية 

أعلن الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي ،الأربعاء الماضى، عن رفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي والرابعة بنفس نسبة الرفع بمقدار 75 نقطة ،وأدت الزيادة السادسة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك الاحتياطي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.

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