عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

صدى البلد

أسعار الدولار في البنوك يستعرضها موقع صدى البلد في إطار خدمة عرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك لقراءه.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو  24.13 جنيها للشراء و 24.24 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 3-11-2022.

سعر الدولار اليوم 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.03 جنيها للشراء و 24.13 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

 

وخلال الأيام القلائل الماضية زاد سعر الدولار بمعدل 1.25 جنيها علي الأقل .

 

متوسط السعر 

 متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة صباح اليوم الخميس الموافق 3-11-2022؛ نحو 24.15 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي َQNB، الأهلي االمتحد، HSBC، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، المشرق، التنمية الصناعية، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي",

 

 

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه، نحو 24.2 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع، وذلك لدي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العربية والتي من بينها  مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك  الكويت الوطني NBK.


 

 

وسجل سعر الدولار نحو 24.1 جنيها للشراء و 24.2 جنيها للبيع في بنك البركة.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار في مصر؛ثباتا عند  24 جنيها للشراء و 24.1 جنيها للبيع  وذلك في 3 من البنوك الحكومية والخاصة والتي من بينها  بنوك " المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر"
 


بينما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 24.18 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع.

 

وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. 

سحب سيولة 

كان البنك المركزي المصري قد اعلن صباح اليوم عن سحب 75 مليار جنيه من السيولة المحلية من البنوك عبر عطاء أذون خزانة لمدة أسبوع، بغرض كبح جماح التضخم.
وخلال الاسبوع الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% للمرة الأولي منذ قرابة 3 إجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية

اكتفاء بقرارات الأسبوع الماضي

 

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري إلغاء اجتماعه لمناقشة اسعار الفائدة بلجنة السياسات النقدية والمحددة اليوم الخميس، مؤكدا أنه قد اكتفي بتحديد سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي وبالتالي فإن الاجتماع اليوم هو ملغي.

محفظة الأوراق المالية


وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد تراجع إجمالي محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 3.7 تريليون جنيه ، والتي من بينها محفظة الأوراق المالية من القطاع الحكومي نحو 3.51 تريليون  ومخفظة قطاع الأعمال العام نحو 303 مليون جنيه وللقطاع الخاص نحو 155,5 مليار جنيه .
بينما بلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 27.1 مليار جنيه 
 


 رفع الفائدة

ورفع البنك المركزي  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

واعتبر محللون أن الغرض الأساسي من عمليات رفع الفائدة التي إقرتها لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري سحب السيولة من الأسواق حتى يتم تقليل  حجم الشراء؛ بما يتناسب مع حجم الإنتاج وحتى يتم السيطرة على نسب التضخم التي ارتفعت نتيجة شراء الكثير من السوق مع قلة الإنتاج.

الدولار سعر الدولار الدولار اليوم اليوم الخميس أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

افتكروا الحمل قولون.. طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفاجئة لأربعينية

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

ترشيحاتنا

استكمل الرحلة وهو ينزف .. وزير النقل يكرم قائد قطار أصيب بعد قذفه بالحجارة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وحركة الملاحة خلال الأيام المقبلة

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ بمحافظات مصر .. تعرف عليها

حتى يونيو 2023.. الدولة تدفع 43 مليار جنيه لشركات الكهرباء عن المواطنين

بعد الإفراج عن الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس

كيف أخرج الزكاة على الشهادة البنكية ؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح بشرية لإرضاء الجن.. إهدار دماء شاب في الجبل لاستخراج كنز أثري

موجودة بكل المطابخ .. 4 أشياء تدمر صحتك وتهدد حياتك

يعالج 3 أمراض ويحرق الدهون .. مشروب خارق يجب تناوله 3 مرات في اليوم

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ