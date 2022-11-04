بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على أداء البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال المباريات التى خاضها مع الفريق.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "بلاش أفورة سافيو لاعب عادي مش سوبر.. ومصطفى شلبي أهم صفقة في الزمالك".

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وكانت آخر مواجهات الزمالك في الدوري المصري الممتاز أمام انبي والتي انتهت بالتعادل ١-١ في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويعاني فريق الزمالك من أزمات عديده خلال الفترة الحالية خاصه عقب ضياع لقب كأس السوبر المصري امام الأهلي علي استاد هزاع بن زايد.



كما يعاني الفريق من غيابات كثيره بين الاعبين بسبب الإصابة أبرزها محمود حمدي الونش وشيكابالا.