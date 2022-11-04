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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: تنظيم مؤتمر المناخ مصدر فخر وثقة من الأمم المتحدة لمكانة مصر

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

كشف ماهر عزيز استشارى الطاقة البيئة أهمية مؤتمر المناخ في توقيته، والمخاطر المتوقعة على العالم فى ظل تزايد الانبعاثات الحرارية ونسب التلوث .


وقال عزيز، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc، إن تأخير دول العالم في إنقاذ كوكب الأرض من خطر الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية المنتظرة يشكل موت حقيقى لكافة الدول فى ظل تبعات حقيقية أحدثتها التغيرات المناخية منها التصحر، موت الأشجار، الكساد الخضرى تعد تهديدات ضخمة تضر الكوكب، وفى حال التأخر عن اتخاذ إجراء سيكون القادم أسوأ .


وأضاف خبير المناخ، أن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية صدرت عام 1992 فى البرازيل وفى نوفمبر 1997 انطلقت أولى مؤتمرات المناخ وضمت 196  دولة والأمم المتحدة تعقد المؤتمر فى دول مؤهلة للاستضافة، مؤكدا ان اختيار مصر لاستضافة المؤتمر مصدر فخر وثقة كبيرة من الأمم المتحدة لمكانة الدولة المصرية وثقل حجمها فى الشرق الأوسط .

مؤتمر المناخ اتفاقية تلوث الدولة المصرية دول العالم

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