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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: الرئيس السيسي يتحمل مسئولية ثقيلة.. وربنا يقدره ويوفقه

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

أكد الاعلامي تامر أمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل مسئولة ثقيلة خلال توليه حكم البلاد، قائلا: "معنديش سؤال للرئيس السيسي ولكن ربنا يوفقك ويقدرك على المسئولية الثقيلة اللي هو متحملها وربنا يديك الصحة".

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ورد الإعلامي تامر أمين، في حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، على رأيه في الشخصية التاريخية التي كان يتمنى إجراء حوار معها، قائلا: "كان نفسي أعمل حوار مع جمال عبد الناصر.. لو هختار اعمل حوار مع شخصية تاريخية وهقوله ايه اللى منعك من تحقيق أحلامك، ولو هختار شخصية أجنبية سيكون الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما".

 

 راضي بما حققته

وتابع: “أنا راضي بما حققته في العمل الإعلامي وقسمه الله لي واعيش أيام ممتازة سواء إعلاميا أو حياتيا ولكن سقف الطموح ملوش حد”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي تامر أمين تامر امين الرئيس الأمريكي الرئيس السيسي

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