عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 محرمات في سورة الحجرات.. تنظم علاقة المسلم بغيره

القرآن الكريم
القرآن الكريم

5 محرمات في سورة الحجرات ، شملتها الآية الكريمة التي قال فيها رب العزة (واستشهد بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ).

 

معنى قيام الليل الوارد في أول سورة المزمل وآخرها

سورة الكهف للتحصين من العين والحسد..هل تقرأ يوم الجمعة سرا أم جهرا؟


5 محرمات في سورة الحجرات

ورد في سورة الحجرات ، 5 أشياء محرمة ، وهي: تحريم السخرية من المسلم، كما حرم الله همز المسلم ولمزه، وحرم الله التنابز بالألقاب ، ثم حرم الله الغيبة والنميمة ، ثم حرم الله سوء الظن بالآخر.

 

فضل سورة الحجرات

سورة الحجرات هي السورة الوحيدة، التي بين الحق فيها أن معيار التفاضل بيد الله وحده، وأن معيار الأفضلية بيد الله وحده، ولم يعط الله هذا المعيار أحدا من خلقه، فقال تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

وهنا حكمة، في أن الله جعل التقوى محلها القلب، والقلوب بيد خالقها وحده، لم يعط مفاتيحها أحدا من عباده ولا نبيا مرسلا إلا في بعض المواطن بإذنه وحده.

والقرآن الكريم، خص النساء في الآية الكريمة (َلا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ) بالرغم من أن القوم يشمل الرجال والنساء، لأن مجتمع النسوة يكثر فيه الهمز واللمز، ولذلك وضع القرآن عقوبة مشددة لكل من قارف هذه الذنوب، لأنها تهدم المجتمعات ولا تؤثر على الشخص الملموز وحده.

الهمر واللمز بين أصحاب المال


قال الله تعالى (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) والهمز يكون بالإشارة والفعل، ويكون بالقول، وهذه الجريمة تنتشر بين أصحاب المال لأنهم يكثرون الهمز واللمز، ولذلك قال الله (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ).


الأدب مع الله ورسوله


كما أن سورة الحجرات بدأت بضرورة الأدب مع الله ورسوله، ثم نادت بالأدب مع الرسول الكريم ، بعدم رفع الأصوات فوق صوت النبي، ثم بينت السورة النمط والنظام بعلاقة المسلم والمجتمع.

كما أن المسلم الذي لا يعرف الأدب مع الله ولا رسوله، لا يمكنه أن يكون مسلما صالحا لا في الدنيا ولا الآخرة، ولا يمكن أن يكون مواطنا يستحق المواطنة.


ولهذا يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ).

 

5 محرمات في سورة الحجرات سورة الحجرات محرمات في سورة الحجرات فضل سورة الحجرات الهمر واللمز بين أصحاب المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

مسلسل النزوة يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

وزير الآثار يبحث وضع أجندة أحداث وفعاليات ثقافية لتنشيط السياحة بالأقصر طوال العام

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

بعد استحواذ ماسك على تويتر .. كارثة كبيرة تضرب أسهم شركة تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ