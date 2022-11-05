نصف سكان العالم مهددون بالفناء في هذه الحالة.. اعرف القصة

قال رامي عاشور استاذ العلوم السياسية والأمن القومي، إن نصف سكان العالم مهددون بالفناء حال ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين في عام 2050، وقد يفنى العالم إذا حال وصول درجة حرارة الكوكب إلى 3 درجات في 2100 وفق تقرير الأمم المتحدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"الوعي الدولي بالتغيرات المناخية لم يصل لخطورة تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن التغير المناخي عدو لا يهزم ولا يعرف الرحمة.

وأوضح:" القيادة المصرية حريصة على خروج توصيات من قمة المناخ قابلة للتنفيذ على الأرض، مؤكدا أن الدول الصناعية الكبرى تساهم بـ68% من الانبعاثات الضارة، ولابد من التزامها بمساعدة الدول النامية.