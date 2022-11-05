طبيب : 80% من المصريين مصابون بجرثومة المعدة

قال الدكتور طارق يوسف مدير مستشفي عين شمس الجامعي، إن 80% من المصريين جرثومة المعدة موجودة في معدتهم لكن مش نشطة، وبالتالي لا داعي لعمل تحاليل طالما لا يوجد هناك أعراض للمرض.

أعراض جرثومة المعدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:"بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بجرثومة المعدة، والتي من بينها (حرقان في المعدة، والانتفاخ وكثرة الغازات وفقدان الشهية والترجيع والغثيان).

وأكمل:50% من العالم مصابون بمكروب الحلزونية، معقبا: “مش كل اللي عنده المكروبات الحلزونية عنده أعراض ولا هتجيله مضاعفات معقبا: “مش كل اللي عنده المكروبات الحلزونية عنده أعراض ولا هتجيله مضاعفات”.

