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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قلة النوم تسبب 3 مشاكل صحية.. ضعف العلاقة الحميمية بين الزوجين الأبرز

قلة النوم
قلة النوم

 الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل ، والحفلات ، وتناول الكحول أصبح أسلوب حياة المزيد من الأشخاص اليوم، مما أدى إلى زيادة حالات مشاكل النوم عند الناس 

وتعتبر قلة النوم من أعراض العديد من الأمراض في الوقت نفسه ، يصبح أيضًا سببًا للعديد من العواقب الوخيمة الأخرى.

 تؤثر قلة النوم أو مشكلة النوم الخام على صحة الجميع بالتساوي ولكنها تظهر مثل هذه العواقب لدى الرجال ، والتي يترددون هم أنفسهم في التحدث عنها مع زوجاتهم في مثل هذه الحالة ، من المهم معرفة تدابير علاج الأرق.

اقترحت أخصائية التغذية ريديما باترا طريقة سهلة للغاية للتعامل مع مشكلة الأرق. يمكن منع الأرق وعواقبه من خلال ممارسته اليومية وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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قلة النوم تسبب ضعف الانتصاب عند الرجال


وفقًا لتقرير NCBI ، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى ضعف الانتصاب. الرجال الذين يعانون من حالة تسمى نقص تأكسج الدم الرحيق هم الأكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب المتوسط ​​إلى الكامل في وقت لاحق. يمكن أن يسبب انقطاع النفس النومي أيضًا ضعف الانتصاب وضعف العلاقة الحميمية بين الزوجين.

تحدث هذه المشكلة غالبًا عند كبار السن من الرجال. يشمل الأفراد المصابون ضعف تدفق البول ، وعدم اكتمال إفراغ المثانة ، والإجهاد ، وتغير تواتر التبول ، وكثرة التبول في الليل . تؤثر هذه الحالة على النوم. يمكن أن يؤدي انقطاع النفس الانسدادي النومي والأرق أيضًا إلى انخفاض أعراض المسالك البولية لدى الرجال.

يحدث العجز الجنسي بسبب قلة النوم


يرتبط الحرمان من النوم بالعقم عند الرجال. في الواقع ، بسبب قلة النوم أو قلة النوم ، يقل إنتاج الحيوانات المنوية ، مما يؤثر على قدرة الرجل على الإنجاب.

ماذا تفعل إذا كنت لا تستطيع النوم ليلا  

إذا كنت لا تنام في الليل ، فقم بتدليك باطن القدم. يقول الخبراء إن تدليك باطن القدم يمكن أن يكون مفيدًا إذا لم يكن هناك نوم في الليل. 

شرب حليب الكركم سيجلب النوم السريع

شرب حليب الكركم مع جوزة الطيب ليلاً يزيل مشكلة الأرق كما يزيد من جودة النوم.

تناول المكملات

تساعد المكملات الغذائية في نوم أفضل وتعمل بشكل رائع مع الأرق. يرجى استشارة طبيبك العام أو أخصائي التغذية لمعرفة الجرعة والتوقيت.

اخلق البيئة المناسبة للنوم

يقول الخبراء أنه من الضروري اتباع بعض القواعد من أجل نوم أفضل. يتضمن ذلك بعض القواعد مثل الحفاظ على مسافة الشاشة من ساعة إلى ساعتين قبل النوم للحفاظ على غرفة النوم مظلمة وباردة.

ممارسة التنفس 

للقيام بذلك ، يجب عليك التنفس لأربع مرات والزفير لمدة 4 مرات بتكرار هذا أربع مرات على الأقل ، تشعر بالراحة هذا التمرين رائع للأشخاص الذين يعانون من القلق.

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