وقف أعمال البناء المخالف بقرية الطويل في العريش

نفذ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناءحملة لوقف أعمال البناء المخالف بقرى المركز، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة أعمال البناء، والحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم البناء بدون ترخيص.



الضبطية القضائية

وترأس وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مدينة العريش، الحملة، وبرفقته فريق الضبطية القضائية، ومديرو إدارات الإدارة الهندسية، والمتابعة، والإدارات المعنية، لوقف أعمال بناء دون إذن مسبق، للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها لفرض هيبة الدولة.

وتم إيقاف الأعمال الجارية بقرية الطويل جنوب العريش، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنذار المخالفين بعدم استكمال البناء إلى حين بحث أوراقهم وإثبات أحقيتهم في استكمال أعمال البناء من عدمه.

وأهاب رئيس مدينة العريش، بالأهالي الالتزام بقوانين البناء الحديث من حيث تطبيق نظام القانون ولائحتة التنفيذية، وإلا سوف يعرض المخالف نفسة للمساءلة القانونية.

