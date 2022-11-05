نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

أعلنت عارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية مارين الحيمر اعتناقها الإسلام قبل بضعة أشهر ووثقت لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، بفيديو تم تداوله.

شاهد الفيديو:

وكتبت الحيمر عبر صفحتها على إنستجرام "هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله". مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين لا يزالون يسألونها عن الأمر، مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

وتابعت: "لقد كان اختياراً للروح والقلب والعقل"، مشيرة إلى أنها تطورت بشكل كبير، وراجعت نفسها وحددت الأولويات بالنسبة إليها.

الحيمر احتفلت قبل أسابيع بأحد فنادق مدينة مراكش بحصولها على الجنسية المغربية في حفل اقتصر على أصدقائها المقربين فقط.

أما بالنسبة لقرار اعتناقها الدين الإسلامي، فقالت مارين الحيمر: "لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل"، موضحةً أنها راجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات حياتها.

وبحسب المعلومات، فقد ولدت مارين الحيمر، 29 عاما، في بوردو جنوبي فرنسا، ولها أصول مغربية-مصرية وأخت توأم تدعى أوشيان الحيمر.