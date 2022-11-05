عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

صدى البلد

أعلنت عارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية مارين الحيمر اعتناقها الإسلام قبل بضعة أشهر ووثقت لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، بفيديو تم تداوله.

شاهد الفيديو:

وكتبت الحيمر عبر صفحتها على إنستجرام  "هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله". مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين لا يزالون يسألونها عن الأمر، مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

وتابعت: "لقد كان اختياراً للروح والقلب والعقل"، مشيرة إلى أنها تطورت بشكل كبير، وراجعت نفسها وحددت الأولويات بالنسبة إليها.

الحيمر احتفلت قبل أسابيع بأحد فنادق مدينة مراكش بحصولها على الجنسية المغربية في حفل اقتصر على أصدقائها المقربين فقط.

أما بالنسبة لقرار اعتناقها الدين الإسلامي، فقالت مارين الحيمر: "لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل"، موضحةً أنها راجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات حياتها.

وبحسب المعلومات، فقد ولدت مارين الحيمر، 29 عاما، في بوردو جنوبي فرنسا، ولها أصول مغربية-مصرية وأخت توأم تدعى أوشيان الحيمر.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

موضوعات متعلقة

انفصال بنتها عن الشرنوبي .. أمل رزق تكشف سر لماذا اخفت زواجها الثاني

في أقرب وقت ستوضح الأمور للجميع.. تطورات بعد خروج شيرين من المستشفى

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

التموين تحذر: منحة الـ2500 جنيه دعم وهمي من موقع ينشر أخبارا كاذبة|فيديوجراف

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل مسابقة اللغة العربية لطلاب مدارس التعليم الفني

الشرطة البريطانية تبحث توظيف ضباط جدد بسبب انتشار الجرائم ونقص العمالة

ملك تونجا يزور أهرامات الجيزة.. صور

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ 136 ألف مريض إدمان خلال العام

انفو جراف.. جهود صندوق مكافحة الإدمان فى علاج المرضى خلال 2022

شاهد| استعدادات المنطقة الخضراء والزرقاء لإستقبال وفود cop27 بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوكها غير طبيعي.. فتاة المحلة تنهي حياة شقيقها بسبب "التيك توك"| القصة الكاملة

بعد اعتناقها الإسلام.. مارلين الحيمر فى صور جديدة أمام الكعبة.. شاهد

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

أقراط ماسية حولتها إلى بروش؟. قصة "دبوس" ظهرت به الملكة كاميلا

فيديو

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

إيناس الدغيدي: طلب محمود عبد العزيز الزواج مني كان مجرد هزار

عندي ألعاب حلوة هتعجبكم.. تفاصيل صادمة في جريمة التحرش بأطفال الدقهلية

عارضة أزياء تعتنق الإسلام.. وهذه حقيقة ارتباطها بأشرف بن شرقي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ