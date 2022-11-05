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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجلس الوزراء يتعامل مع 127 ألف شكوى وطلب واستغاثة في شهر

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر أكتوبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

 


من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء، الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 127 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2022، وردت 60% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 40% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بالمنظومة. 

 


وأوضح مدير المنظومة أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 120 ألف شكوى وطلب منها خلال الشهر، وتوجيه ما يقرب من 99 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 21 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أنه عقب مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة، حيث اختصت الوزارات بنسبة 65% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 8 وزارات هي: التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالى 87% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر. 

وفيما يتعلق بالاستجابة، فأوضح "الرفاعي" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، هي: التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، والمالية، والسياحة والآثار، والعدل، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضى، والخارجية. 

 


بينما اختصت المحافظات بنسبة 24% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية مع نسبة 72% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، وأسوان، والإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والقاهرة، والجيزة، وبني سويف، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والأقصر، والإسكندرية نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

 


واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالى تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة الوطنية للإعلام نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

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