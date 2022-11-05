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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول مصرية تنضم لأكاديمية الأوبرا فى باريس تروى قصة نجاحها

فرح الديبانى
فرح الديبانى

كشفت السوبرانو المصرية فرح الديباني أول مصرية و عربية تنضم لأكاديمية الأوبرا فى باريس عام 2016، عن كواليس غنائها فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية ورحلة نجاحها وغنائها فى مصر وبرلين ، وتفاصيل دراستها للهندسة .

وقالت " الديبانى  " خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن أول مشاركتها فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بقصر محمد على  كان فى 2019  بالقاعة الذهبية وتلاها المشاركة الثانية لها خلال المهرجان المقام حاليا مع أوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج .

وعبرت " الديبانى " عن سعادتها لإقامة هذا المهرجان واستغلاله الأماكن الآثرية فى نشر الثقافة والفن وهو أمر منتشر فى الخارج باستغلال القصور الفنية فى فعاليات فنية .

وأوضحت أن بدايتها الفنية كانت فى الاسكندرية، حيث شجعتها عائلتها شجعتها على سماع الموسيقى الكلاسيكية وانضمامها للمدرسة الألمانية واهتمامها الشديد بالغناء وسماعها للموسيقى الكلاسيكية ، والعزف على البيانو، مضيفة أن مدرس الموسيقى تبني موهبتي وتدريبي على حصص الغناء واحياء حفلات غنائية فى مصر وخارج البلاد.

ولفتت إلى أنها درست الموسيقى والهندسة المعمارية فى وقت واحد، وكان تحدى كبير لها فى هذا الوقت لقيامها بالتمثيل المسرحى والتدريب على مخارج الألفاظ بدراسة شاملة، وبعدها حصلت على جوائز وتكريمات عدة كأفضل مطربة أوبرالية شابة فى أوبرا باريس.

باريس مطربة برنامج مسرح دراسة فعاليات كواليس

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