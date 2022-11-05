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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

صدى البلد

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب بعد خروجها من المستشفى.

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وأكد أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “كان في بيني وبين شيرين اتصال لأن كان نفسي أسمع صوتها وأول ما قالت ألو سمعت حالة فيها حب ومودة، وسألتها أنتي عاملة ايه؟ وأخبارك ايه؟.. قالتي أنت سامع صوتي.. قولتلها كفارة وردت عليا وهي بخير والحمدلله”.

وأوضح: "قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور وياسر قنطوش المحامي وإن شاء الله هكون معاك عن قريب، وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشه جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها».

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