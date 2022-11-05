هجوم يستهدف ممثل المرشد الأعلى الإيراني في محافظة خوزستان جنوبي البلاد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، بأن هجوما استهدف منزل ممثل المرشد الإيراني بمحافظة خوزستان جنوبي إيران.

وذكرت الوكالة، أن منزل ممثل خامنئي، عبد الرحمن منصوري، تعرض للهجوم في مدينة الفلاحية بمحافظة خوزستان مضيفة أن الهجوم نفذه راكب دراجة نارية، في وقت متأخر من مساء الجمعة,

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الهجوم وقع أثناء اجتماع عبد الرحمن منصوري مع عدد من الشخصيات في مدينة الفلاحية العربية"، مشيرة إلى أن "الأعيرة النارية أصابت الباب وأجهزة المنزل".

وفي سياق متصل، نشر زعيم السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بياناً وصف فيه رد القوات الأمنية على احتجاجات شعبية مناهضة للنظام خرجت الجمعة عقب الصلاة، بـ"المذبحة".

وقال الشيخ مولوي عبد الحميد، في بيان إن "مذبحة خاش أوقعت أمس 16 قتيلاً على الأقل".

وأضاف أن "الواقعة خلفت بحسب الأخبار المحلية ما لا يقل عن 16 شهيدًا وعشرات الجرحى، وهي نتيجة تجمع عدد من المراهقين والشباب أمام مبنى الحكومة المحلية في مدينة خاش ورددوا هتافات وشعارات، وبدأوا بإلقاء الحجارة واستهدفوا بشكل مباشر بالرصاص الحربي".