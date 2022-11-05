الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تستضيف ندوة توعوية للطلاب

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تنظيم ندوة حياة كريمة "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بحضور عميد الكلية، والدكتور قرشي سعدي منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والدكتورة نهال مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والدكتورة جهاد شريت منسق الأنشطة بكلية الفنون الجميلة.

أكد الدكتور قرشي سعدي منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، أن جامعة الأقصر تواصل سلسلة الندوات التثقيفية لتعريف الطلاب بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري والجهود المبذولة بشأن تحقيقه، وذلك بهدف مشاركة أكبر عدد من الطلبة والطالبات في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونقل خبرات التطوع لهم.

فيما أوضح المهندس محمود صادق، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر أن هذه الندوات تستهدف اطلاع الطلاب على كافة خطوات العمل والجهود التى تنفذها الدولة على أرض الواقع في قري الريف المصري من خلال المشروعات التنموية، والبنية التحتية، والتدخلات الاجتماعية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الدور المجتمعى للجامعة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الأمر لم يقتصر على عقد الندوات فحسب، بل يمتد لتنسيق زيارات ميدانية للطلبة إلى مواقع العمل، مثمنًا التعاون الفعال والمستمر لجامعة الأقصر في إطار مبادرة حياة كريمة.

ولفتت الدكتورة نهال مصطفى إلى أن الندوة تضمنت استعراض التدخلات، وأنشطة مؤسسة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بقرى الأقصر، كما تم استقبال استفسارات الطلاب في كل ما يخص أعمال المبادرة وكذلك كيفية الانضمام والتطوع لفريق متطوعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة جهاد شريت أن كلية الفنون ستواصل عقد الندوات وتنفيذ الأنشطة مع الطلاب لتحقيق أقصى استفادة وإفادة من العمل التطوعي بالمبادرة الرئاسية.

IMG-20221105-WA0032

IMG-20221105-WA0030

IMG-20221105-WA0029

IMG-20221105-WA0028