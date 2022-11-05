بعيداً عن الإنجاب.. فوائد مذهلة لـ حمض الفوليك| لن تتوقعينها

حمض الفوليك (فيتامين ب 9) مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا الصحية ووظيفتها، ويعتبر ضروريا أثناء الحمل المبكر لتقليل مخاطر العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.

ويوجد حمض الفوليك بشكل رئيسي في الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفاصوليا والبازلاء والمكسرات، فيما تشمل الفواكه الغنية بحمض الفوليك البرتقال والليمون والموز والبطيخ والفراولة.

الشكل الاصطناعي للفولات هو حمض الفوليك، إنه أحد المكونات الأساسية لفيتامينات ما قبل الولادة، وهو موجود في العديد من الأطعمة المدعمة مثل الحبوب والباستا.



يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بحمض الفوليك إلى نقص الفوليك، ويمكن أن يحدث نقص حمض الفوليك أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من حالات، مثل مرض الاضطرابات الهضمية، التي تمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة (متلازمات سوء الامتصاص).

الكمية اليومية الموصى بها من حمض الفوليك للبالغين هي 400 ميكروجرام، ويجب نصح النساء البالغات اللواتي يخططن للحمل بتناول 400 إلى 1000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.



فوائد حمض الفوليك

تظهر الأبحاث حول استخدام مكملات حمض الفوليك عن طريق الفم لحالات معينة ما يلي:

يمنع عيوب خلقية: أظهرت الأبحاث أن مكملات حمض الفوليك يمكن أن تمنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي، ويمكن أن يساعد تناول فيتامين ما قبل الولادة يوميًا - والذي يبدأ بشكل مثالي قبل الحمل بثلاثة أشهر - في ضمان حصول النساء على ما يكفي من هذه المغذيات الأساسية.

نقص حمض الفوليك: يتم علاج نقص الفولات الغذائي بمكملات حمض الفوليك عن طريق الفم، لم يعد هذا النوع من النقص يمثل مشكلة في العديد من البلدان التي تدعم الأطعمة مثل الحبوب والمعكرونة بحمض الفوليك.

يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية: يعمل حمض الفوليك مع فيتامينات B-6 و B-12 للسيطرة على المستويات العالية من الهوموسيستين في الدم، قد تزيد مستويات الهوموسيستين المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (أمراض القلب والأوعية الدموية).

يقلل خطر السرطان: تشير بعض الأبحاث إلى أن حمض الفوليك قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

مفيد في علاج الكآبة: تشير بعض الأدلة إلى أن حمض الفوليك قد يكون مفيدًا في علاج الاكتئاب.

يقلل خطر المرض العقلي: يساعد ويحمي من الإصابة بالزهايمر والخرف.

المصدر: mayoclinic.

