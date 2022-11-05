رسميا .. تشيلسى يعلن غياب بن تشيلويل عن كأس العالم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، غياب بن تشيلويل، لاعب الفريق، عن المشاركة مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم 2022.



وذكر نادي تشيلسي في بيان رسمي أن بن تشيلويل يعاني من إصابة قوية في أوتار الركبة، ولن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.



ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.