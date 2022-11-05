انطلاق النسخة الثالثة من الدورة التدريبية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

انطلقت اليوم السبت؛ أعمال الدورة التدريبية التثقيفية التعريفية للعمال تحت عنوان: "دور العمال في الجمهورية الجديدة" وذلك في نسختها الثالثة وتستمر ٣ أيام، تحت رعاية النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية؛ والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باستمرار تدريب وتثقيف القواعد العمالية واللجان النقابية.

وقال عيش: إن ذلك جاء بعد نجاح الدورة في نسختيها الاولي والثانية، حيث اهتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بتدريب وتثقيف كوادرها النقابية وقواعدها العمالية بالشركات والمصانع التابعة لها والتي يقدر عدد الاعضاء المنتمين اليها بالألاف داخل مواقع العمل المختلفة بما يدفع النقابة تحت رئاسة النائب خالد عيش الي التواصل المستمر مع اللجان النقابية وتثقيفهم بالقوانين ذات الصلة بما يعزز من قدرات العمال ويعود بالنفع علي عملية الانتاج.

وأشار النائب خالد عيش إلي أهمية التدريب والتثقيف كواحد من عوامل تأهيل العناصر البشرية لزيادة الإنتاج استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تلزمنا جميعًا بالتكاتف والعمل سويًا، وهو ما دفعنا داخل النقابة العامة علي الاهتمام بملف التثقيف العمالي حتى يكون لدي العمال من الادوات ما يساعدهم داخل شركاتهم ومصانعهم وبما يسهم في توليد الافكار المستدامة القابلة للتنفيذ علي ارض الواقع والتي تعود بالنفع علي بيئة العمل واصحاب الاعمال، وهذا عن طريق شرح القوانين المتعلقة بالعامل واليات التطبيق.



وأضاف: أن التواصل مع قواعدنا العمالية هو الاساس في رسم خطط النقابة المستقبلية من اجل خلق بيئة افضل للأجيال القادمة، فالاستثمار في البشر من خلال المعرفة والتثقيف هو من افضل انواع الاستثمار علي الاطلاق بما يعود بالنفع علي عملية التنظيم النقابي بالنهاية، وهو ما دفعنا الي امتلاك وحدة تدريب خاصة بالصناعات الغذائية تتولي تلك المسألة وتطويرها بشكل مستمر.

وتابع عيش ، أن الحديث مع العمال لا يقتصر فقط علي القوانين ذات الصلة بأعمالهم، لكن يتطرق الحديث الي الاستراتيجية التي قامت عليها “الجمهورية الجديدة” والمزايا التي تعود علي العمال من خلال المشروعات القومية الضخمة التي تبنتها الدولة من بنية تحتية ومشروعات لتحقيق الامن الغذائي حتى يكون لدي العامل رؤية كاملة وواضحة بما يحميه من الشائعات؛ وذلك بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ حيث تهتم النقابة بتلك القضية وتمنحها مساحة لما لها من اثار علي المجتمع.

وتعهد المشاركون بالدورة التدريبية ببذل قصاري جهدهم من أجل زيادة الإنتاج داخل شركاتهم ومصانعهم والعمل علي نقل التجربة الي باقي العمال داخل مواقع العمل المختلفة حتي يستفيدوا من المادة العلمية التي تلقونها داخل الدورة التدريبية.

وبإنتهاء النسخة الثالثة تكون النقابة قد انتهت من تدريب كافة اللجان النقابية علي مستوي الوجه البحري والتي تقارب 59 لجنة نقابية علي مستوي الشركات والمصانع، لتبدأ لاحقا في استكمال تدريب اللحان النقابية الاخري علي مستوي الجمهورية .

وتستهدف النقابة العامة الانتهاء من 90٪ من اللجان النقابية التابعة لها؛ وذلك قبل نهاية العام الجاري؛ حيث تركز الدورة التدريبية في نسختها الثالثة علي تقديم شرح كامل لقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات والمعاشات الجديد" والرد علي استفسارات المشاركين بما يخدم بيئة العمال داخل مواقع العمل المختلفة ويجعلهم علي دراية كاملة بالقوانين وكيف يحصل العامل علي حقوقه في ضوء المعرفة بالقوانين وكذلك خطوات اجراء المفاوضة الجماعية.

وتهتم النقابة العامة خلال الدورة التدريبية في نسختها الثالثة بإجراء حوار مفتوح مع اعضاء اللجان النقابية المشاركين لرصد الملاحظات واعداد ورقة عمل في المستقبل بما يضمن مناخ افضل للعمال، مستفيدة بذلك من مقترحات المشاركين خلال النسختين الاولي والثانية.

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