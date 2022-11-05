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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة ميسي قبل كأس العالم بـ أسبوعين.. تفاصيل

ميسي
ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، اليوم السبت، عن 4 إصابات بين صفوف الفريق الباريسي، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إصابة ليونيل ميسي قبل كأس العالم بـ أسبوعين

 وأكد باريس سان جيرمان أن ميسي سيغيب عن مباراة  الفريق أما لوريان، غدًا الأحد، بسبب التهاب في وتر أكيليس “العرقوب”.

وأشار سان جيرمان في بيانه، أن ميسي سيخضع لبرنامج علاجي كإجراء احترازي، ليكون لائقا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل.

ورفض الجهاز الفني لباريس سان جيرمان المخاطرة بميسي ومشاركته غدا أمام لوريان، تفاديا لتفاقم الإصابة، قبل بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد 15 يومًا في قطر.

وسيغيب أيضًا، الثلاثي كيلور نافاس، وفابيان رويز، وبريسنيل كيمبيبي عن مواجهة لوريان، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

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