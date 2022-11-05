مدير عام جوجل مصر: نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بمحركاتنا عام 2030

أكد المهندس هشام الناظر، مدير عام جوجل مصر ومسؤول مشاريع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، أن جوجل يستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2030.

وأضاف المهندس هشام الناظر، خلال حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية “القاهرة والناس”،قائلا:" كل إيميل يتم إرساله أو بحث على محرك البحث جوجل أو مشاهدة فيديو على اليوتيوب سيكون مصدر الطاقة المشغل له صديق للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات ضارة بالبيئة".

67% نسبة تقليل الانبعاثات بشركتنا

وتابع: وصلنا حاليًا لنسبة 67% من تقليل الانبعاثات بشركتنا، لافتا إلى أن استكمال النسبة، سيتم خلال فترة من 7 إلى 8 سنوات مقبلة.

وتابع المهندس هشام الناظر، أن جوجل ينظر إلى قضايا البيئة بأهمية شديدة، لافتًا إلى أنه سيشارك في فعاليات قمة المناخ، فمحرك البحث جوجل، يعمل حاليًا على استحداث تصنيف جديد للطرق والرحلات الجوية والفنادق السياحية؛ لتحديد ما إذا كانت صديقة للبيئة من عدمه.