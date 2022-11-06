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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مسابقة حول المعلومات العامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الإنشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وكشفت ادارة  النشاط الثقافي  بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات الثقافية التي تشمل  : مسابقة  حول المعلومات العامة.

ونوهت إدارة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل وتسجيل أسمائهم بإداراة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى  لمعرفة موعد  كل مسابقة و نشاط .\

ويأتي اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.

ويشرف على المسابقات راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة،  محمد جاد مدير إدارة النشاط الثقافي.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الجامعة Jobs Education

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